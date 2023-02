El papa denuncia que muerte de Benedicto XVI ha sido instrumentalizada

“Siempre estaba a mi lado, me apoyaba y si tenía alguna dificultad, me lo decía y hablábamos. No hubo problemas. Una vez hablé sobre el matrimonio de personas homosexuales, sobre el hecho de que el matrimonio es un sacramento y que no podemos hacer un sacramento, pero que hay una posibilidad de asegurar la propiedad a través del derecho civil, que empezó en Francia... cualquier persona puede hacer una unión civil, no necesariamente una pareja. Ancianas jubiladas, por ejemplo... porque se pueden ganar muchas cosas. Una persona que se cree un gran teólogo, a través de un amigo del Papa Benedicto, acudió a él y presentó la denuncia contra mí. Benedicto no se asustó, llamó a cuatro cardenales teólogos de primera fila y les dijo: explíquenme esto y me lo explicaron. Y así terminó la historia”, ha señalado el Pontífice ante los periodistas.

De esta manera, ha considerado que algunas “de las historias que se cuentan, de que Benedicto estaba amargado por lo que hizo el nuevo Papa, son historias “cuentos chinos”.

Sus palabras se producen después de que Georg Gänswein, secretario personal del papa emérito durante casi 20 años, publicase el libro ‘Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI’ (Piemme), la misma semana del fallecimiento de Benedicto XVI generando cierta polémica al hablar de su relación con el Papa argentino, las distintas sensibilidades de ambos y comparar, por ejemplo, su decisión de vivir en santa Marta y no en los apartamentos pontificios.