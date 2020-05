El Kennedy Space Center abre sus puertas al público

Durante la fase de reapertura inicial, el número de visitantes que ingresan al Kennedy Space Center Visitor Complex será limitado. Durante esta fase, las películas que se proyectan antes de entrar a la exhibición del Atlantis y a Heroes & Legends, los programas educativos y algunas atracciones no estarán disponibles. La situación se evaluará de forma permanente y se harán los ajustes a la disponibilidad de exhibiciones, recorridos y experiencias según se considere apropiado y seguro.

Las visitas guiadas, Dine With a Astronaut y ATX están programadas para reabrir nuevamente el 1 de agosto de 2020.

El Kennedy Space Center Visitor Complex da vida a la épica historia del programa espacial de Estados Unidos, que ofrece un día completo o más de diversión, inspiración y actividades educativas. En él, se encuentra el pollo / Saturn V Center, que cuenta con un cohete lunar real Saturn V, y recientemente se actualizó y amplió para celebrar el 50 aniversario del lanzamiento del Apollo 11 y el alunizaje.

También se incluyen con la admisión Heroes & Legends, con el U.S. Astronaut Hall of Fame, presentado por Boeing, el Kennedy Space Center Bus Tour, Space Shuttle Atlantis, Shuttle Launch Experience, películas espaciales en 3D, Astronaut Encounter, Journey To Mars: Explorers Wanted y el Rocket Garden.