“No puede ser el objetivo de la comunidad internacional ver cómo 40 millones de personas se sumen en el caos porque no haya ni suministro eléctrico ni un sistema financiero”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel, el martes (12.10.2021) después de una cumbre extraordinaria del G20 para abordar la situación en Afganistán.

“Si todo el sistema monetario o financiero colapsa” en el país, añadió Merkel, “entonces tampoco se podrá proporcionar ayuda humanitaria”. Además, pidió impulsar la vacunación contra el COVID-19 en el país.

Los países del G20 acordaron en su reunión virtual ayudas económicas para paliar la grave crisis que vive Afganistán desde la toma del poder el pasado agosto por los talibanes y encargaron a Naciones Unidas que coordine esta respuesta, para la que se tendrá que implicar irremediablemente a los fundamentalistas.

Merkel confirmó que Alemania proporcionará 600 millones de euros en ayuda, como se comprometió en la conferencia de donantes de septiembre, pero sin reconocer al gobierno talibán, que no cumple los estándares de inclusividad.

En la misma línea habló el primer ministro italiano, Mario Draghi. “Por el momento debemos responder a la crisis humanitaria y eso requerirá obviamente contactos con los talibanes, no hay alternativa. Los contactos con los talibanes son indispensables para esta respuesta. Pero esto no significa un reconocimiento”, apuntó.

Sin el consentimiento del Gobierno talibán la comunidad internacional no podrá ayudar a la población afgana: “Si no nos dejan entrar, no entramos”, resumió Draghi. Esas ayudas deberán ser coordinadas bajo “el paraguas” de la ONU, que tendrá ahora que establecer una “hoja de ruta para proceder rápidamente” con las inversiones en el país centroasiático.

En el encuentro virtual, convocado por la presidencia de turno italiana del G20, la Comisión Europea ha anunciado ayudas por mil millones de euros y el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió aumentar los fondos a los afganos en 300 millones de dólares, dijo Draghi. Según un comunicado enviado por la Casa Blanca,

“Estados Unidos sigue comprometido para trabajar estrechamente con la comunidad internacional y emplear los medios diplomáticos, humanitarios y económicos para encarar la situación en Afganistán y apoyar al pueblo afgano”.