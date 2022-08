“El futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania”: Zelenski a la ONU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que “el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania” y avisó que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países. Asimismo, insistió en que los invasores deben abandonar el país y, además, rendir cuentas por la agresión. Lea: Ucrania celebra su Día de la Independencia tras seis meses de guerra

“Nuestra independencia es su seguridad, la seguridad del mundo entero”, subrayó Zelenski en una intervención por videoconferencia durante una reunión que coincide con los seis meses del inicio de la invasión rusa. El mandatario hizo hincapié en el impacto que está teniendo la guerra, tanto de cara al futuro por el precedente que puede suponer, como en el presente por sus efectos en la crisis alimentaria y energética mundial o el riesgo de un desastre nuclear.

En ese sentido, acusó a Rusia de “poner al mundo al borde de una catástrofe radioactiva” al haber convertido “en una zona de combate” la central de Zaporiyia, la mayor de Europa, y que lleva bajo control de las fuerzas rusas casi desde el inicio de la guerra. Zelenski intervino por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad a pesar de que Rusia trató de impedirlo, alegando que, como el resto, el presidente ucraniano debería estar en la sala para hablar.

China se abstuvo

La postura rusa, presentada por el embajador Vassily Nebenzia, no concitó apoyo alguno, y al someterse el asunto a votación, trece países apoyaron la intervención de Zelenski, China se abstuvo y Rusia quedó sola. El representante del régimen de Moscú aseguró que no objetaba el principio de participación, sino el hecho de que no lo hiciera en persona. Nebenzia, en su intervención, culpó de la guerra al “régimen neonazi” (sic) de Kyiv.