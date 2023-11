Él era el ‘magistrade’ de México que fue hallado sin vida junto a su pareja

“Tememos por nuestras vidas; ahora fue Ulises, pero pudieron haber sido otras personas de quienes estábamos en este evento, no lo sabemos, estamos consternades. Y por supuesto que tenemos miedo, pero más miedo vamos a tener si dejamos de alzar la voz”, había dicho el magistrade en una entrevista con la revista Milenio, luego del crimen de un activista homosexual.

El ‘magistrade’ falleció a sus 38 años de edad y tenía una larga carrera en Derecho Constitucional y en la defensa de los derechos electorales, en lo cual se dedicó en los últimos años de su vida. Lea aquí: Sicario esperó que un hombre saliera de una discoteca y lo mató a bala

Por su parte, su pareja, Dorian Daniel Nieves tenía 37 años y se desconoce a qué se dedicaba. “Estoy haciendo lo que desde segundo de secundaria me reprimí y me impedí hacer. Desde que me pinto los labios, me siento en una comodidad que no te imaginas”, le dijo en su momento a El País.