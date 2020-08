El cartagenero Erik Hoffman, ya está con su familia en la Heroica

“Yo estaba dispuesto a lo que sea por volver a mi mujer y ver nacer a mi hija, tanto que si no me daban el cupo en el vuelo humanitario, desde Estados Unidos, me iba por Ecuador, porque había visto ya, varios colombianos que se han ido por esa ruta” comentó Erik Hoffman, de 22 años.

La canción icónica del grupo Niche sigue tarareándose en la cabeza de Erik, aunque a él le encanta la champeta y el regueton, aún no entiende porque esa tonada está en su cabeza “...Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos, se me agüen...”

Por fin llegó a su destino final después de estar 210 días fuera de casa; el conductor, Juan Pablo Puentes, giró por la variante de la Vía al Mar que conecta con la carretera de la Cordialidad para entrar a Cartagena de Indias por los barrios Las Palmeras y Villa Rosita.

Erik Samuel no podía creer lo que está viendo sus ojos, estaba en la realidad absoluta, frente a su calurosa Heroica, unos minutos más tarde, los cuales se hicieron eternos, llegó a Portales De San Fernando, donde esta su diva en gravidez, no tuvo tiempo bajar las maletas del carro, salió corriendo como alma que se lleva el diablo, subió al segundo piso, de la torre 10 de dicho complejo residencial.

“No lo podía creer, ya estaba en Cartagena, quería estar en mi casa, la ansiedad me estaba ganando me estaba jugando una mala pasada, estaba sudando, ya no sabía que hacer, 50 mil recuerdos por segundo” dijo Erik.

Allí se fundió en un abrazo y de rodillas a su mujer e hija, aunque no ha nacido la barriga de Gina Martínez, se movía como una montaña rusa, Kaila Sofía sabía que su padre había llegado después de 7 meses de ausencia.

“No lo podía creer, que mi negro hermoso estuviera a nuestro lado, me fui en llanto estaba temblando, tanto tiempo sin verlo, la bebé comenzó a moverse de un lado para el otro, estamos feliz de nuevo, juntos como debe ser”, dijo Gina; quien estudia Comunicación Social; en la universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe.

Erik Samuel Hoffman Martínez es uno de los 33.000 colombianos que han llegado del exterior en aproximadamente 200 vuelos comerciales con fines humanitarios quienes quieren llegar de nuevo al país, volver a casa, volver a Colombia; volver a su pueblo natal como canta el Grupo Niche, en la voz de Charlie Cardona.

“Yo salí rumbo a Estados Unidos a responder por mi hija y mi mujer a trabajar, aquí no habían oportunidad de la laborales para jóvenes como yo, y me topé con esta pandemia como el COVID-19, que le ha truncado el futuro a más de uno, pero gracias a Dios, ya estoy aquí de nuevo, estoy en mi hogar, en mi pueblo natal”, puntualizó Erik Hoffman, entre lágrimas de felicidad.

En un mes y una semana Kayla Sofía Hoffman Martínez llegará a este mundo, al pueblo natal de su padre y madre, Cartagena de Indias y seguramente, él le contará la travesía y odisea que vivió para estar junto a su lado y verla nacer.