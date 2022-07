El burro cantante, toda una estrella de TikTok

El mundo digital ha sido una ventana para mostrar la vida cotidiana no solo de las personas, sino también las curiosidades y ocurrencias de nuestros animales. Este es el caso de un burro de 28 años que se ha convertido en la sensación del momento a través de la plataforma de TikTok.

No era del agrado de todos en la granja

Ruggles confesó que el animal fue rescatado por su estatura y siempre fue controversial por su actitud “no era del agrado de muchas personas”, pues se comportaba de manera despreocupada.

“Se sentó en el rescate porque era más pequeño (...) Él no era del tipo tierno. No tenía prisa por ver lo que estabas haciendo. Simplemente, no era lo que todo el mundo siempre quiere que sea un burro”.