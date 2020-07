EEUU intenta confiscar gasolina iraní rumbo a Venezuela

Fiscales estadounidenses intentan confiscar cuatro buques tanque que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, en el intento de trastornar las relaciones cada vez más estrechas entre los dos aliados antiestadounidenses.

El reclamo de confiscación civil presentado el miércoles por la noche en la corte federal del Distrito de Columbia alega que la venta fue manejada por Mahmoud Madanipour, un empresario vinculado con el Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

“Las ganancias de estas actividades apoyan toda la gama de actividades viles del CGRI que incluyen la proliferación de armas de destrucción masiva y los medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos de los derechos humanos en el país y el extranjero”, dijo el fiscal Zia Faruqi en la demanda.

The Associated Press pidió una reacción a la misión iraní ante las Naciones Unidas, pero no recibió una respuesta en lo inmediato.