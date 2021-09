La batalla contra el coronavirus ofrece cada día un capítulo nuevo con derrotas y victorias. Este lunes, por ejemplo, Estados Unidos anunció que dejará a partir de noviembre entrar en el país a viajeros internacionales vacunados, incluidos los de la Unión Europea (UE), Brasil, el Reino Unido y China.

De esta forma, suspende una prohibición que se mantenía desde el inicio de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19 y que había cambiado el modo de vida de miles de personas.

Lea: La UE ofrece apoyo y activa sus satélites para seguir la erupción en La Palma

Junto a esta noticia, desde el vecino México llegaba una queja por el funcionamiento del mecanismo Covax de la OMS que no ha sido especialmente lento, según esas fuentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta este lunes se han presentado en el continente 88.053.862 infecciones y 2.172.973 decesos por la pandemia, con marcadas tendencias a la baja.

Pero para que los gráficos sigan marcando hacia abajo se necesita que el ritmo de vacunación sea constante, y eso depende tanto de la disponibilidad del producto como de los envíos que hagan las farmacéuticas o los organismos internacionales.

Es precisamente a este último aspecto que se ha referido el Gobierno de México, que lamentó el atraso que se está presentando en la entrega de vacunas por parte del mecanismo Covax, iniciativa dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la OMS.

“No se logró que Covax cumpliera todas las expectativas, porque Covax es un instrumento que depende de los productores de vacunas, y si el productor de una vacuna te dice ‘el Gobierno no me deja exportarla’, pues tú no la puedes mandar a ningún lado”, declaró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante la presentación del libro “La estrategia internacional de México en la pandemia de covid-19. Marzo de 2020 - Agosto 2021”.