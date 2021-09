“Estudios recientes muestran la profunda interconexión entre la producción de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Debemos convencer a las personas y los países de todo el mundo de que acelerar la transición energética tiene costos, pero también genera grandes beneficios”, apuntó el primer ministro.

“Especialmente en los países emergentes y en desarrollo, la velocidad de los flujos de inversión dirigidos hacia la energía limpia es crucial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (...) Necesitaremos fortalecer los esfuerzos conjuntos para acelerar la eliminación gradual del carbón tanto a nivel nacional como internacional”, añadió.

Consideró que las inversiones públicas dedicadas a la investigación y el desarrollo deben ser una prioridad en áreas estratégicas como la electrificación, el hidrógeno, la bioenergía o el almacenamiento de carbono, “que hoy reciben solo alrededor de un tercio de la financiación pública”.

Animó a no aparcar la lucha contra el cambio climático por la pandemia de coronavirus y remarcó que, si no se toman medidas “para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, no se podrá “contener el cambio climático por debajo de 1,5 grados”.

Finalmente, afirmó que Italia, como presidente de turno del G20 y copresidente de la COP26 de Glasgow, trabaja para que la comunidad internacional firme objetivos más ambiciosos: “Italia hará su parte. Estamos listos para anunciar un nuevo compromiso climático económico en las próximas semanas”, dijo.