Dos muertos y 15 heridos deja un atentado en Viena

Las fuerzas especiales de la policía austriaca patrullan frente al Ministerio del Interior de Austria después de múltiples tiroteos en el primer distrito de Viena, Austria. //EFE.

El Gobierno considera que la situación de peligro no ha pasado, hasta el punto de pedir a los ciudadanos que no abandonen sus domicilios si no es necesarios.