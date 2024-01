Donald Trump y Jean Carroll, cara a cara en juicio por difamación

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) se volvió a sentar este miércoles en el banquillo de los acusados por un caso de difamación contra la escritora E. Jean Carroll, desde donde dijo al juez que le “encantaría” ser expulsado de la corte.

El juez Lewis Kaplan advirtió al republicano que podría ser expulsado de la sala del tribunal si pronunciaba comentarios perturbadores con su abogada mientras que tiene lugar el testimonio de Carroll.

“Trump tiene derecho a estar presente aquí (pero) ese derecho se puede perder si es perturbador. Y si ignora las órdenes judiciales, señor Trump, espero no tener que considerar excluirlo del juicio”, dijo Kaplan. Lea aquí: La importante suma de dinero que le toca pagar Trump a The New York Times

A lo que Trump respondió: “Me encantaría”.