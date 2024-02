Donald Trump, el gran vencedor de los ‘caucus’ de Nevada

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) consiguió una tan abrumadora como previsible victoria en los ‘caucus’ de Nevada y ganó también en los celebrados en las Islas Vírgenes de EE.UU., donde ni siquiera tuvo que hacer campaña para triunfar entre los votantes republicanos.

Trump está muy cerca de hacerse con la nominación de su partido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre después de sus éxitos rotundos en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes de EE.UU. Necesita 1.215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato.

En el conocido como Estado Plateado, con tan solo un 1 % de escrutinio, las proyecciones de medios como The New York Times o The Washington Post -equipados con tecnología para estimar resultados electorales- ya lo daban como ganador con un 97,6 % de los sufragios, frente al 2,4 % de Ryan Binkle, un pastor poco conocido afincado en Texas. Lea aquí: Causa para sacar a Donald Trump de la elección llega a la Corte Suprema

“Ustedes son la razón por la que voy a hacer América grande de nuevo. A lo largo de cada caza de brujas, redada, acusación y arresto, nunca te fuiste de mi lado. Siempre te amaré por eso. Soy la única persona que puede parar a Joe Biden”, afirmaron desde la campaña del exjefe del ejecutivo de EE.UU. en un comunicado tras certificarse su triunfo en Nevada.

Por su parte, el territorio de las Islas Vírgenes de EE.UU. cayó de su lado, sin ni siquiera hacer campaña, obteniendo, al menos, un 75 % de los apoyos en contraste con el 25 % que cosechó la exembajadora de EE.UU. ante la ONU y exbernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Resta por saber si la ejecutiva republicana a nivel nacional decide finalmente si en los ‘caucus’ de las Islas Vírgenes de EE.UU. se reparten nueve o cuatro delegados.