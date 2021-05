El atentado, que no ha sido reivindicado, se produjo a primera hora de la tarde del sábado en el oeste de la ciudad, frente a la puerta de entrada de la escuela femenina Sayed-ul-Shuhada, cuando primero explotó un coche bomba y luego detonaron otros dos artefactos.

A pesar de la matanza del sábado, los estudiantes de la escuela atacada, sobre todo alumnas, regresaron el lunes a las aulas, lo que no evitó el miedo a que nuevos atentados se repitan.

UNA TREGUA ENTRE LA OLA DE VIOLENCIA

La violencia ha ido en aumento durante los últimos diez días, después de que los talibanes acusaran a Washington de incumplir la fecha de retirada de las tropas extranjeras de Afganistán hasta el 1 de mayo.

Solo en las últimas 24 horas se produjeron combates entre los talibanes y las fuerzas de seguridad afganas en 16 de las 34 provincias, durante los cuales al menos 157 talibanes murieron y otros 99 resultaron heridos.

Los talibanes declararon el lunes, y de manera unilateral, un alto el fuego de tres días con motivo de las celebraciones esta semana del fin del Ramadán, que tienen previsto comenzar mañana o el jueves.

El Gobierno afgano anunció que respetaría la tregua, aunque pidió a la formación insurgente un alto el fuego permanente y la vuelta al estancado proceso de paz en Doha.

Sin embargo, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, se mostró rotundo y rechazó en declaraciones a Efe la posibilidad de abandonar esta “guerra inacabada”.

“Nuestra lucha no es contra el pueblo, no vamos a hacer un alto el fuego y no podemos extender el alto el fuego hasta lograr nuestro objetivo, que es el establecimiento de un gobierno islámico”, remarcó.