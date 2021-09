El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, aseguró que la detención de la exdiputada federal es un acto de revanchismo por parte del actual Gobierno de Veracruz, del cual ha sido una dura crítica.

En conferencia de prensa, dijo que resulta sospechoso que la política haya sido detenida apenas unos días después de haber terminado su cargo.

Dijo que no están en contra de que se esclarezca el crimen, pero no están a favor de que se fabriquen culpables, ya que afirmó que en este caso no hay más elementos que el propio señalamiento de las autoridades.