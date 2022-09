Detienen a pareja del responsable de ataque contra Cristina Fernández

Una mujer identificada como la pareja del hombre que intentó atentar contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue arrestada en el marco de la investigación que evalúa si el agresor actuó solo o respaldado por otras personas.

La argentina Brenda Uliarte, de 23 años y pareja del detenido brasileño Fernando André Sabag Montiel, fue interceptada en la noche del domingo en una estación de tren de Buenos Aires por la Policía Federal, que procedió a arrestarla, según imágenes difundidas por la fuerza. Lea: Prueba contra ataque a Cristina Fernández podría perderse por “error”

La mujer está bajo investigación para determinar si pudo haber colaborado con Sabag Montiel, de 35 años, en el frustrado ataque del 1 de septiembre contra Fernández de Kirchner, dijo el lunes a The Associated Press un funcionario judicial involucrado con la pesquisa que pidió no ser identificado porque la causa, caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa, tiene secreto de sumario.