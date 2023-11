Decomisan cinco toneladas de drogas en zona marítima de Ecuador

Unas cinco toneladas de drogas fueron decomisadas en un semisumergible hallado en una zona marítima de Galápagos, informaron el viernes las Fuerzas Armadas de Ecuador.

El hallazgo se produjo durante una operación en la Zona Económica Exclusiva en el área insular, señalaron las Fuerzas Armadas en la red social X, antes Twitter. Galápagos está ubicada en el océano Pacífico a unos 1.000 kilómetros de distancia del territorio continental ecuatoriano. Lea aquí: Ucrania ataca Crimea con drones; Rusia intentan tomar Avdiivka

La Armada también informó en un mensaje a periodistas sobre el cargamento hallado en el semisumergible que contenía “varios bultos”, aunque no precisó si hay detenidos, la cantidad de drogas, ni las circunstancias en que se produjo el operativo. Según informó la institución a The Associated Press, la captura se realizó la víspera y los narcóticos estaban siendo trasladados a puerto Baquerizo Moreno, en la Isla San Cristóbal.

A inicios de octubre la policía de Ecuador informó el decomiso de un cargamento de 14 toneladas de cocaína en al menos ocho provincias. La droga provenía de una zona de producción del Putumayo, en el sur colombiano, y su destino era Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Lea aquí: Al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica en 2022

En 2022 otra embarcación similar fue encontrada a unas 120 millas al sureste de Galápagos. En aquella oportunidad el cargamento decomisado fue de dos toneladas en un operativo que dejó cuatro detenidos, tres de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano.