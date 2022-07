¡De terror! Familia fue secuestrada por 17 años por su propio padre

“Dijo que no veía la luz del día desde hacía 17 años, era la primera vez en todo ese tiempo, y decía que sentía dolor por la luz del sol. Le ofrecimos agua, le pregunté si había comido alguna cosa y si quería comer, dijo que no. Decía ‘no, o no, no puedo comer, no nos deja comer sin su autorización”, relató Oliveira, en declaraciones recogidas por medios locales.

“Le expliqué que ella y los hijos estaban en libertad ahora y que el hombre había sido preso, pero aún así ella insistió y no comió nada”, agregó.

Los jóvenes, por su parte, no hablaban, se encontraban ansiosos y balbuceaban.

“Inicialmente pensábamos que eran niños, debido al grado de desnutrición”, señaló Oliveira.