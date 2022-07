¡De no creer! Vendió a su recién nacido para pagarse una rinoplastia

No se tiene claridad sobre quién le dio el dato a la policía, pero inmediatamente la mujer fue detenida y no solo ella, la pareja también fue arrestada. Los nuevos padres aseguraron haber recibido por parte de la mujer un certificado de nacimiento. Comentan también que ellos no pagaron directamente por el bebé, lo que habían cancelado era una para operación en la nariz que supuestamente la mujer necesitaba para “respirar mejor”.

La villana de la historia al parecer no logró salirse con la suya, la mujer fue fotografiada durante el arresto policial y tal parece que no logró hacerse la rinoplastia antes de que la policía la atrapara.