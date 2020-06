De maletero a gerente de operaciones de American Airlines y ahora de United

Como si se tratara de un protector en la tierra enviado por Dios, emulando a San Miguel Arcángel, patrono del pueblo, el colombiano Miguel Ángel Ospina Restrepo ha sido el salvador, de decenas de colombianos varados en Miami, estado de la Florida en Estados Unidos, a raíz de la pandemia COVID-19.

Su convicción y patriotismo van allá de los límites de la vocación del servicio, y ayuda solidaria a quienes realmente lo necesitan, eso lo aprendido a lo largo de su experiencia como gerente de aviación en los últimos 22 años de su vida.

Sin importar su condición social o política, este colombiano ha sacado recursos, de su propio bolsillo, para pagar alojamiento, comida y manutención de una decena de colombiano, que se han visto atrapados y varados en la costa oeste de los Estados Unidos, por el cierre de fronteras, causada por el corona Virus. Y la ciudad del sol como es el conoce a Miami ha sido una de las más afectadas en todo el territorio estadounidense por la concentración masiva de colombianos en esta area.

Ospina Restrepo llegó a los 12 años a los Estados Unidos, junto a su familia, quienes migraron desde su natal Pereira, Risaralda, y a lo largo de este tiempo y crianza en el país del norte, se graduó con honores de la Universidad de la New Yersy, en ingenería de sistemas. Pero el frío le jugó una mala pasada pues nunca se acostumbró al gélido clima del estado de New York y por eso prefirió buscar tierras más cálidas como la de Florida.

¿Pero cómo?, un ingeniero de sistemas, con todo un futuro por delante, en uno de los países más tecnológicos y avanzado del mundo terminó como maletero, de una de las aerolíneas insignias del país del tío Sam, American Airlines, 20 años después se convierto en el gerente de operaciones en el Hub de Miami, Florida, de dicha compañía aérea.

Este colombiano de pura cepa, de 46 años, comenzó su carrera en la aerolínea American Airlines como maletero como aquellos, que llenan y cargan la “barriga” de los aviones literalmente, con cajas, maletas, y mercancía que va de Estados Unidos hacia Colombia.

“Yo trabajaba para una compañía de autopartes de aviación, con tiempo completo ganando muy bien, sin embargo una vez por la ventana y despegar un avión de American Airlines y me dije asimismo, yo quiero trabajar en esa compañía, pues esta aerolínea es reconocida en Estados Unidos como una de las empresas sólidas en el mercado aeronáutico” recordó Ospina con una sonrisa.

Como buen colombiano vio una oportunidad para ingresar a dicha aerolínea, el cargo o la vacante disponible era maletero, sin embargo, Ospina Restrepo no se amilanó supo que era la oportunidad para poder ingresar a esta aerolínea. Sin dudarlo se inscribió y se enroló en el programa de América Airlines, ganando la mitad del sueldo del que tenía y un trabajo de medio tiempo, comparando a su empleo anterior.

“No dudes ni un segundo sabía que era el momento como se dice era ahora o nunca, el primer mes fue aterrador pues no estaba acostumbrado el trabajo pesado, con temperaturas de casi 40 grados, llegaba a casa exhausto, se me pelaron las manos, tuve callos en los dedos, pero eso no me aguanto, nunca me freno, sabía que con el sacrificio y disciplina iba lograr la meta que quería”, resaltó

A las 16 semanas de haber iniciado su trabajo como maletero, se dirigió a los ‘headquarters’ (centro de operaciones) de la aerolínea, y esperó por más de seis horas sentado al gerente general de la compañía. Una vez lo vio y la secretaria se lo presentó le dijo: “ Hola, mi nombres es Miguel Ángel Ospina Restrepo, soy su maletero en la compañía, pero soy ingenieros sistemas y quiero entrar al programas de gerentes”. El gerente de turno sonrió y le dijo “ven mañana con tu hoja de vida, nos vemos a las 6:00 de la tarde”

“Al director le causa realmente gracia y se sonríe al saber que yo solamente llevo cuatro meses como maletero y que mi aspiraciones son más altas, que no solamente llegué a la compañía a tirar maleta, le expliqué mis estudios, y buscaba otra posición aspiracional”, contó.

Con esa energía y carisma, que se caracteriza, al día siguiente se presentó a la oficina y nuevamente por largo tiempo espero ansioso al gerente, al verlo sonrió de nuevo, pues pensó que éste no se presentaría. Miguel le entregó su hoja de vida o currículum como se dice por estas tierras estadounidenses. Su gerente le dijo la vamos a analizar y te llamaremos.

“Él (gerente General) al verme realmente se sorprende y sonríe, pues pensó que era una broma y no lo iba. A tomar en serio, Perro cuando le entrego la hoja de vida, ve mi empoderamiento y mi actitud de querer un cambio y escalonamiento dentro de la compañía”.

Un aire desalentador exhaló de sus pulmones, pensó como se dice en su tierra natal que era una ‘colombianada’, que no lo llamarían, típico en nuestro país que en una entrevista te dicen nosotros, lo contactamos pero nunca lo hacen. Pero en Estados Unidos no es así, para su fortuna. Dos semana después, lo llamaron y le dijeron que entraría al programa de gerentes

“Me llamaron y me dijeron que les había gustado mucho mi hoja de vida y que fuera bien preparado para una entrevista con él y varios miembros ejecutivos de American Airlines. La entrevista en total duró dos horas y una vez culminada pasaron cerca de 180 minutos para que tomaran la decisión de darme la oportunidad de mi vida”.

Desde ese instante todo cambió radicalmente para Miguel Ángel, pues dejó de vestir el mameluco overload de maletero a a traje de calle y corbata. Sin embargo, lo único que no cambio fue su salario pues como era entrenamiento recibiría su sueldo de maletero.

En tan solo siete días Miguel Angel Osorio Restrepo le fue asignado un gerente para que lo entrenara durante un periodo de dos meses. Durante ese tiempo las directivas quedaron sorprendidas con la evolución de este colombiano, pues a la tercera semana de haber iniciado su formación, él sólo ya corría toda la operación de los vuelos, ¿cuál fue su fórmula? todas las noches una vez terminaba su turno, estudiaba tres horas diarias, todos los libros de la logística, manuales, protocolos y operación de American Airlines.

“Al principio me colocaron muchas trabas, me pusieron a prueba, quieran ver si daba la talla, me pusieron muchos retos, pero yo sabía que esta era la oportunidad de mi vida y no la podía desaprovechar. Al momento de correr sólo la operación aérea de la compañía, El gerente general me llama y me dice sorprendido que no ha visto durante su trayectoria laboral una persona con una voluntad de aprendizaje y desempeño como la mía.”

Según Miguel Ángel esa reunión con su gerente general fue crucial y trascendental en su vida, pues le informó que debía pasar la entrevista final con los directivos de la oficina principal de American Airlines, ubicada en Dallas, en el Estado de Texas, que lo iban a llamar y que si pasaba dicha entrevista haría parte del equipo de gerentes de una de las principales aerolíneas de los Estados Unidos y del mundo.

“ Yo quedé en shock, estaba súper nervioso ya habían organizado mi cita para la entrevista era a las 9 de la mañana, ese era el último paso, pues si uno no pasaba dicha entrevista jamás podría volver a aspirar a ese cargo, porque entonces debía seguir tirando maletas el reto de mi vida. Aún recuerdo la primera pregunta que me hicieron ¿Usted cree que un gerente debe trabajar de la mano con sus empleados, si o no y por qué?”comentó

Luego de 60 minutos eternos en los cuales preguntan iban y respuestas venían, Miguel solamente espero del otro lado de la línea, la decisión final por parte de su entrevistadora, si va a ser o no, gerente de American Airlines o por si lo contrario continuaría tirando maleta en dicha compañía.

“Una vez pasada la entrevista, transcurrieron 10 minutos en absoluto silencio, sentía mis latidos a millón al igual que mi respiración, se escuchó clarito cuando la otra persona levantó la bocina del teléfono y me dijo felicitaciones acaba de pasar la entrevista. Quedé congelado al minuto recibí una llamada de mi gerente y me dice yo nunca dudé que usted no fuera a pasar esa entrevista bienvenido señor gerente” dijo

Miguel Ángel Ospina Restrepo su vida dió un giro de 180 grados pasó de ganar como maletero de medio tiempo, seis dólares la hora, a tiempo completo ganando a más de dólares la hora. Este risaraldense padre de una hija de 16 años asegura que el éxito se constituye en nunca dejar de soñar, pero se debe tener disciplina y constancia, porque el talento sin trabajo arduo no tiene resultado.

Sin embargo, durante su estancia como gerente en los últimos 20 años de operaciones de American Airlines, todo no ha sido color de rosa para este colombiano, pues también le relato a El Universal lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 cuando fue el ataque a las torres gemelas en Nueva York. Aunque la capital del Sol la separa 1925 kilómetros de la Capital del mundo, la gran manzana el terror se apoderó de todos relata.

“Aún recuerdo como si fuera ayer, estábamos todos preparando la salida un vuelo cuando comenzaron a llegar cuando comenzaron a llegar montones de policías, agentes federales del FBI, de la CIA incluso hasta de la DEA, de la Guardia Nacional, comenzaron a militarizar todo el aeropuerto, nadie podía hacer nada, no se incautaron los dispositivos móviles todos quedamos en Shock. Incluso había flanco tiradores en los techos y tejados. Fue un momento muy difícil para la aviación porque la gente temía volar” recordó.

Ese mismo temor de volar es lo que sienten ahora miles de pasajeros, en este tiempo de Coronavirus, no solamente los Estados Unidos sino el mundo entero, por evitar el contagio de dicha enfermedad.