Cuarentena obligada, el drama de quienes regresan a China

“Yo lo veo bien porque si no tienen contagios aquí, quién dice que no lo vayamos a traer desde España. Es la responsabilidad de cada uno no contagiar a los demás”, afirma la joven española.

Muchas comunidades de vecinos no están aceptando además a los que llegan de fuera por miedo al contagio, aunque pertenezcan al grupo de excepciones establecidas, por lo que no les queda otra que aceptar la cuarentena del hotel.

La española Patricia Casero llegó el pasado lunes antes de que las personas que viven solas fuesen también obligadas al confinamiento hotelero. Aún así, le exigieron el permiso de su comunidad, que tenía que haber solicitado con antelación en España, para poder irse a su casa.

Después de múltiples gestiones y demasiados nervios finalmente consiguió, ocho horas después de llegar, que le dejasen aislarse en su domicilio, donde le pegaron un cartel en la puerta de entrada que comunica el período de cuarentena a los vecinos.

“Dudé en coger el avión cuando me informaron de que se endurecían las condiciones de cuarentena, pero tengo aquí mi casa, está aquí mi gato, no sabía si cambiando el vuelo iba a poder volver y también tengo que trabajar. No me arrepiento de la decisión”, explica.

EN SHANGHAI, CONFINADOS SIN CALEFACCIÓN NI LUZ NATURAL

En ciudades como Shanghái cada vez hay menos hoteles disponibles para la cuarentena ya que los viajeros son muchos y los alojamientos deben reunir unas condiciones específicas, relacionadas con los accesos, la recogida de basuras u otras características.