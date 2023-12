¿Cuál fue la petición de María Corina Machado al Tribunal Supremo de Justicia?

“Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional (...) el régimen tiene terror de medirse, están buscando excusas para impedir contarse conmigo”, sostuvo.

“Gaza ya no es un lugar habitable”:ONU

“Gaza ya no es un lugar habitable”:ONU

Asimismo, recordó que su inhabilitación, impuesta por la Contraloría en 2015 hasta 2030, no le ha sido notificada, por lo que en su caso no pidió recurrir un documento en concreto, debido, insistió, a su inexistencia. Lea también: Los ocho puntos polémicos de la propuesta constitucional en Chile

“Como no hay notificación de inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (...) nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hayan elecciones limpias y libres”, remarcó.

Machado arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre, cuando recibió el 92,35 % de los votos, por lo que espera medirse en los comicios del segundo semestre del próximo año contra el chavismo, cuyo candidato no ha sido oficializado pese a que dan por hecho que Maduro buscará su tercer mandato.