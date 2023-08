Correa afirmó que el asesinato de Villavicencio fue un “complot” de la derecha

Rafael Correa (Expresidente de Ecuador)

El exmandatario asegura que al candidato lo “llevaron a una trampa mortal para que lo acribillen a balazos y lo entregaron a los asesinos” al argumentar que los videos muestran que, justo antes del ataque en Quito, lo suben a un auto que no es el de él, que no estaba blindado y, según el expresidente, sin conductor.

“No descarto. Uno nunca puede decir: esto no volverá a pasar. Estaré donde más útil soy, pero no es nada que me quite el sueño, por el contrario. En estos momentos mi familia está en Bélgica y mis hijas viven allá, mi hijo todavía estudia, entonces quisiera estar cerca de mi familia”, manifiesta.