¿Consolador casero? Cirujanos le extraen plátano con condón a un hombre

Hay locuras que pueden llevarnos al hospital, y una de ellas es la que cometió un hombre de 34 años, quien tuvo que ser intervenido después de comer un plátano envuelto en un condón en un ataque de ira.

El extraño caso salió a la luz después de que el paciente no identificado se presentara en el hospital después de experimentar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Le indicó a los médicos que lo atendieron, que no podía tolerar ningún alimento o bebida y no había defecado durante más de 24 horas. Lea también: ¡Merecido! Influencer fue castigada severamente por comerse un tiburón

El paciente, indicó que supuestamente tenía antecedentes de depresión, y que en medio de su ansiedad lo que se le ocurrió fue tragar la fruta porque eso podría aliviar su “rabia hormonal”. Sin embargo, los usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar el por qué de el preservativo.

“Por qué si quería comerse en plátano tenía que meterlo en un condón”, “no tiene lógica esto”, “no lo sé Rick”, “estaba haciendo sexo oral con un consolador casero”, fueron algunos de los comentarios.

El proceso médico

Los médicos le indicaron que debido a esto obtuvo una obstrucción intestinal grave debido a la calamidad anticonceptiva de plátanos. Los médicos realizaron una tomografía computarizada, que reveló que el hombre tenía un plátano envuelto en un condón obstruyendo su intestino delgado.

Posteriormente los médicos pudieron sacarle el plátano del conducto de caca. Las fotos adjuntas fueron tomadas después de la extracción y fueron entregadas al portal noticioso NewYok Post de Estados Unidos, y muestran la fruta deteriorada y envuelta en anticonceptivos junto a un par de pinzas quirúrgicas.