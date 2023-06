Confirmado: los cinco ocupantes del submarino Titán murieron

La empresa dueña del sumergible Titán en el que viajaban cinco personas y que desapareció hace cuatro días informó este jueves de que, según los datos de que dispone, los tripulantes no han sobrevivido.

El experto explicó a “Sky News” que esa información fue compartida en un grupo de WhatsApp por el presidente de The Explorers Club, entidad a la que pertenecen el británico Hamish Harding y el francés Paul-Henry Nargeolet, ambos entre los cinco hombres que iban a bordo del Titan. Lea además: Submarino Titán: así es la horrible muerte por falta de oxígeno

Esto “significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que (el sumergible) estuviera fragmentado”, agregó.

Los ocupantes del submarino: uno ya había viajado al espacio

El empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, así como el explorador británico Hamish Harding, viajaban en el submarino turístico que desapareció el domingo en el océano Atlántico cuando se sumergía para ver los restos del Titanic, informaron este martes los medios del Reino Unido.

También viajaban el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate -que operaba el submarino-, Stockton Rush, agregan los medios.