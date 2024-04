Condenan a adulto mayor por matar a un hombre que ingresó a robar a su casa

José Manuel Lomas, un adulto mayor de 81 años, fue condenado a 7 años y medio de prisión por el homicidio de Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando Lomas sorprendió a al hombre que estaba robando en su casa ubicada en Ciudad Real, España. Al ver lo que hacía el ladrón, don José tomó una escopeta y le disparó dos veces hasta causarle la muerte.

La Audiencia Provincial acusó esta semana a Lomas, por el delito de homicidio doloso eventual con “eximente incompleta de trastorno psíquico” a Nelson David Ramírez.

"Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo, prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejándola en manos de unos maleantes", dijo Lomas en su defensa ante la audiencia.