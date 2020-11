Con el candidato demócrata Joe Biden acercándose a los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca, la campaña del presidente Donald Trump enfiló la lucha hacia el escenario jurídico.

Los demócratas rechazaron los recursos legales presentados por la campaña de Trump el miércoles en Pensilvania, Michigan y Georgia. Y la oleada de acciones en las cortes no parecía destinada a afectar el resultado de la elección.

Las nuevas demandas republicanas, que se suman a las ya existentes en Pensilvania y Nevada, piden mejor acceso para los observadores de la campaña a las localidades en las que se procesan y se cuentan las boletas y expresaron preocupaciones por los votos en ausencia, dijo la campaña.

The Associated Press declaró a Michigan para Biden el miércoles. AP no ha declarado un ganador en Nevada, Pensilvania o Georgia. Lea aquí: Trump pierde su demanda para detener el escrutinio en Michigan