Comité que investiga asalto al Capitolio imputa por desacato a Steve Bannon

A lo largo del proceso, la defensa de Bannon ha asegurado que la no colaboración del exasesor no fue algo “intencionado” y ha argumentado que el comité debería haber acudido a la justicia y obtener permiso para obligarle a declarar. Lea: EE. UU.: Comisión avala acusar de desacato a Steve Bannon

El primero de los cargos de desacato se le imputa por no presentarse a una citación ante el comité en octubre de 2021, y conlleva una pena máxima de un año en prisión. El segundo cargo se debe a su negativa de proporcionar registros antes de la fecha límite, también en octubre de 2021, y puede acarrear una pena de cárcel de un año.

En este punto, la defensa de Bannon ha tratado de instrumentalizar este cambio de parecer, si bien Vaughn aseguró que la “repentina decisión de cumplir (con los requerimientos del comité) no es más que una estratagema” y que “ni siquiera es buena” porque el acusado no llegó a presentar en ningún momento los documentos requeridos.

Según la fiscal, Bannon está ahora “pretendiendo cumplir”, algo que no es más que “una pérdida de tiempo para todos” porque “el comité le dijo al acusado muchas veces que el desafío es un delito, pero él no escuchó porque no le importaba. Despreciaba a ellos y al servicio público que estaban tratando de realizar”. “Él es culpable”, afirmó la fiscal Vaughn.

El comité del 6 de enero estaba interesado en hablar con Bannon sobre una conversación mantenida con Trump en diciembre de 2020, en la que el entonces asesor instó al expresidente a concentrar incitativas para disputar los resultados electorales.

La derrota de Trump en las urnas y sus constantes denuncias por irregularidades en la votación, nunca aceptadas por los tribunales, fueron uno de los detonantes de la insurrección.