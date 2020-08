Comienza éxodo de colombianos atrapados en EEUU por el Ecuador

Las historias se repiten, una y otra vez, pareciera que estuvieran fotocopiadas o calcadas, unas de las otras, pero es la misma realidad de decenas de compatriotas atrapados y varados, aquí en los Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia, quienes quieren y tienen un solo objetivo volver a Casa, volver a Colombia y ven como su única salida el corredor humanitario, que tiene el hermano y vecino país del Ecuador con nuestro territorio.

Jenniffer Paola Parrado García, es la primera de seis colombianos, cinco llaneros y una quindiana, que viajarán al país, de la mitad del mundo, Ecuador, para poder llegar a la tierra que la vio nacer, y seguir el paso de sus antecesores Jacksson Chávez Soriano, César Trujillo Meza, Willian Mayor, Gustavo Hernández y Juan Guillermo López.

Pero la odisea de Parrado García, quien llegó de vacaciones a EEUU, en enero pasado, no sólo inició en el país del norte, con la pandemia COVID-19, la cual tiene en jaque al mundo entero.

Ella por ser responsable y seguir las reglas de su visa estadounidense y no perder su estatus legal i94, salió a México, debido a que no fue incluida en un vuelo comercial con fines humanitarios con rumbo a Colombia, de acuerdo con esta mujer de 30 años, envió 4 correos y realizó decenas de llamadas por conseguir uno, y no fue posible.

“Nunca me llamaron para el vuelo humanitario, y no quería perder mi estatus y por eso decidí irme a México” comentó Jennifer Paola.

En el país manito o azteca estuvo por 20 días hasta que vio la noticia, en el periódico El Universal, que otros colombianos habían utilizado el corredor humanitario del Ecuador para volver a casa. Allí se comunicó con otros compatriotas varados también en USA para unirse e iniciar la travesía.

“Otros llaneros al igual que yo, vimos las notas en el periódico EL UNIVERSAL, y decidimos irnos por el Ecuador, ya que ese país recibe vuelos internacionales desde el primero de junio” sostuvo la colombiana.

El pasado 3 de agosto inició su viaje para llegar a Ecuador desde México, pero se encontró con varios tras pies, primero estuvo varada en Tijuana, después en Ciudad Juárez, allí en el aeropuerto le hicieron pagar casi 500 dólares por un maleta adicional con exceso de peso. Sin embargo, la plata y la maleta se perdió porque la Aerolínea Aeromexico no la embarcó a su destino final. Allí iban todos los regalos de su hija.

Ya en territorio ecuatoriano, pasó parte de la noche en el aeropuerto internacional de Quito, Mariscal Sucre, donde el inclemente frío la hizo mejor buscar un hotel, para resguardarse del clima. Al día siguiente fue al consulado de Colombia en esa ciudad y no tuvo respuesta alguna.

Después de sentirse sola y desesperada, y no encontrar apoyo en el consulado colombiano en Quito, toma la decisión de irse a Tulcan, ciudad fronteriza, viaja cerca de 4 horas y media, y allí encuentra la esperanza.

Ojo con los avivatos y “aviones”

Durante esta travesía, ella habló con su amiga Clemencia Del Pilar Peña Quimbay, quien viaja hoy al Ecuador desde EEUU, para ver todos los trámites para utilizar el corredor humanitario. Y pagaron 200 mil pesos cerca de 65 dólares, pues una compañía aseguraba hacerles todos los trámites, pero como es de conocimiento público estos trámites son gratuitos. No se deje engañar.

Después de perder su maleta y el dinero, lo único que le restaba a Jenniffer Paola Parrado García era esperar. Y dio frutos su espera, ayer salió elegida para cruzar el puente internacional de Rumichaca, el cual la llevará a estar más cerca de su hija de 10 años, en Villavicencio, capital llanera del Meta.

“Ahora lo único que importa es estar en casa, hacer la cuarentena, poder ver a mi hija” dijo la llanera.