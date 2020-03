Colombianos en el exterior hablan sobre la situación que se vive por coronavirus

Colombiana en España

Mónica Arenos Tano, es una colombo-española quien vive hace más de 20 años en España. Ahora se encuentra en Valencia.

“No veo la tele pero he visto por redes y lo que dice la gente que a partir de esta madrugada se decreta el estado de alerta y se cerrará todo. Primero se cancelaron las fiestas más importantes, donde hay aglomeraciones de más de 1.000 personas”, le contó a El Universal.

Agregó que a los niños les han cancelado los colegios, también todas las actividades deportivas, culturales, las discotecas todas han puesto ‘cerrado por coronavirus’, los restaurantes y cafeterías se están uniendo a ‘yo me quedo en casa’.

Solo estarán abiertas las farmacias y los supermercados, de resto todo estará cerrado.

“Realmente hay un poco de pánico en la sociedad, todo el mundo está asustado con el tema porque puede portar la enfermedad pero los síntomas no se presentan enseguida. Los estantes en los supermercados están vacíos, no hay comida pero la van reponiendo y nos dicen que no nos preocupemos, pero salimos a lo necesario y de resto a pasar la cuarentena”, sostuvo Arenos Tano.