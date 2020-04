Los rostros de colombianos que quieren volver a casa

GEORGE BARVA

Corresponsal El Universal en EE.UU.

La pandemia del COVID-19 ha roto todos los paradigmas de la cotidianidad del ser humano y una de ellas es el desplazamiento en todos sus ámbitos.

Debido a que los gobiernos del mundo han cerrado sus fronteras, las aerolíneas comerciales ya no vuelan y los cielos del planeta están cerrados para evitar una catástrofe con la propagación de este mortal virus, que ha cobrado la vida de 21.000 estadounidenses, con más de 527.000 contagiados en este país.

En medio de este panorama, Eduardo Castellanos y su esposa Luz Esmeralda Castillo al igual que cientos de colombianos que se encuentran varados en Estados Unidos, buscan la manera de poder regresar a casa, y su única opción es un vuelo humanitario por parte del gobierno colombiano.

“Vinimos con una meta aquí a Estados Unidos, sin embargo el coronavirus lo derrumbó; ahora lo primordial es volver a casa, Colombia, y ver a mi padre de nuevo con vida y salud. Aquí no tenemos nada garantizado, lo mejor es regresar con nuestras familias”, dijo el cartagenero Castellanos, quien vive desde hace 1 año en San José (California).

Por su parte María Fernanda Cortés Castro y Yeimy Catherine Espinosa Guerrero, una costeña y una cachaca, respectivamente, aunque no se conocen, también tienen el mismo drama y el dilema que las une.

Tanto a María Fernanda como a Yeimy se les vencen sus visas la primera semana de mayo, así que pensaron en hacer una extensión de su visado con la forma I-539, pero ambas concluyen que el dinero escasea y sus ahorros se están agotando, y la mejor opción es volver a Colombia.

“Yo llamé y escribí a la embajada y al consulado y me respondieron que los vuelos humanitarios no están dentro de las posibilidades para que los nacionales vuelvan al territorio; si algo extraordinario ocurre antes se pondrían en contacto con nosotros si dan aviso de un posible vuelo, pero realmente las posibilidades son bajas, ya que el consulado no cuenta con recursos para un vuelo”, dijo María Fernanda Cortés, quien es oriunda de San Onofre (Sucre) y vive Hayward (California).

Por su parte, Yeimy Catherine dijo: “Nos enviaron un correo electrónico con una lista de lugares, aquí en el estado de California, donde podemos pedir comida gratis y alojamiento mientras pasa la cuarentena del COVID-19”.

Es el mismo caso de María Ximena Maya Vega, quien afirmó que “en mi caso mi visa no ha expirado aún, pero mis condiciones aquí no son favorables y no tengo un sustento económico, y realmente si sigue el aislamiento empeorará la situación. En Colombia mi familia quiere que me regrese y realmente sin poder trabajar aquí es difícil, prefiero irme”.