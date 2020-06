A colombiano en EE.UU. se le vence su estatus migratorio en medio de pandemia

El Universal - Los Ángeles (California)

“¿Podré volver a Estados Unidos?”

Esa es la pregunta que se hace el joven Juan Diego Franco Mosquera, a quien el pasado 24 de mayo le expiró su permiso de estancia y estatus legal en EE.UU.

Este joven antioqueño, de 19 años, y quien estudia mecánica automotriz, relata que tenía planeado su regreso a Colombia para el 27 de marzo pasado; sin embargo, por el cierre mundial de fronteras y la coyuntura por el COVID-19 le fue imposible volver a casa.

Allí se inició el suplicio de este colombiano, quien inmediatamente se comunicó con el Consulado colombiano en la ciudad de San Francisco (California); sin embargo, los tiempos de respuesta no fueron los esperados, porque a Juan Diego se le venció la visa y literalmente quedó sin estatus migratorio, quedó ilegal el pasado 24 de mayo.

“Yo estaba desesperado porque tener la visa técnicamente es un privilegio y no me puedo dar el lujo de perderla, llamé muchas veces al consulado, me desesperé tanto que me fui a Nueva York para ver si podía abordar el vuelo humanitario que salió la semana pasada, y no pude. Gracias a Dios me llamaron finalmente para este vuelo de aquí de la ciudad de Los Ángeles y bueno me quedé sin estatus cerca de 10 días. Este pánico no se lo deseo a nadie” relató el paisa.

¿QUÉ HACER? EXPLICA UN EXPERTO

El Universal habló con el abogado barranquillero ‪José Moreno, CEO de la firma Muva Legal, con representación en EE.UU. y Colombia, experto en temas migratorios, comercio internacional y extradiciones, para resolver estas dudas sobre miles de colombianos atrapados en Estados Unidos por coronavirus y que están en la misma situación que este joven paisa‬.

‪“‬Para ello se debe presentar la solicitud de extensión de su estadía en Estados Unidos por motivos relacionados a la pandemia COVID-19, a través del formulario I-539, siempre y cuando la persona se encuentre como Turista B1/B2, ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), de manera virtual o presencial.

“Dicho esto, se debe cumplir con unos requisitos muy puntuales para poder solicitar la prórroga o extensión de su estadía, entre ellos que: 1. Haya ingresado legalmente al país utilizando su visa no inmigrante; 2. Tenga un motivo válido para requerir la extensión, el cual podría ser la imposibilidad de regresar a su país por causa del coronavirus; 3. No haber estado involucrado en actividades delictivas durante su estadía; 4. Su tiempo de estancia no ha vencido o dichas causales extraordinarias afectó su salida del país; 5. No violó ninguna condición de su estancia; 6. Su pasaporte mantenga su validez por el tiempo en que se le brinde la prórroga; entre otras”, explica el abogado Moreno.

“Ahora bien –prosigue–, lo anterior es el camino ideal para no perder su estatus y no quedar ilegalmente en el país, pero ¿qué ocurre si la persona presenta su solicitud fuera de tiempo, es decir, posterior al vencimiento de su estatus?, entonces podrá presentar su solicitud, pero deberá demostrar junto a su petición de extensión, las circunstancias excepcionales que le impidieron la presentación a tiempo, entiéndanse estas como que 1. El retraso se debió a circunstancias extraordinarias fuera de su control o manejo, entre ellas las dificultades ocasionadas por el COVID; 2. La duración del retraso fue razonable, por ejemplo, que su vuelo de regreso haya sido cancelado por la pandemia; 3. No haya violado las restricciones de su estatus migratorio, entre ellas la de no trabajar en el país; 4. Mantiene la intención de regresarse a Colombia, luego de que las circunstancias lo permitan, siendo un extranjero no inmigrante en buena fe y 5. No se encuentra en procedimiento de deportación”, dijo el CEO de Muva Legal.

SÍ PUEDE REGRESAR A EE.UU.

‪Por su parte, Julio. Moreno, abogado especialista en inmigración y presidente del bufete de litigantes The Moreno Law Firm, LLC, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, asegura que Franco Mosquera puede volver a entrar al país del norte en un 99%‬

‪“Este joven colombiano tiene prácticamente asegurado su ingreso a Estados Unidos, sin embargo todo queda a discreción del oficial de migración en el puerto de entrada donde haga su proceso, pero él puede mostrar mediante recortes de prensa, fecha de tiquetes expirados y todo el proceso de su vuelo humanitario de vuelta Colombia, creemos que por 10 días no tendría inconvenientes”, le dijo Julio Moreno a El Universal. ‬

Por otro lado, la agencia federal de migración, aquí en Estados Unidos, estudia la posibilidad de ampliar un periodo de gracia y de perdón, por dos meses, a las personas que se les venza su estatus migratorio, I94 a causa del cierre de fronteras producido por el mortal virus; sin embargo, hasta la fecha esta información no ha sido confirmada por el gobierno estadounidense.‬

80 DÍAS DE GASTOS

Durante este viaje a Estados Unidos, Juan Diego Franco Mosquera, según sus cuentas, gastó cerca de 3.500 dólares, unos 14 millones de pesos, para poderse mantener durante estos 80 días, los cuales estuvo varado en este país. Esta cifra no incluye los dos pasajes que reservó y compró entre el 8 de abril y 4 de junio, ni el pasaje de este viernes 5 de mayo para regresar a Colombia, que es de 550 dólares.

“Solamente le pido al Gobierno que se ponga en la posición de otros colombianos, que quedaron sin estatus o están apunto de perderlo, y que es difícil estar en un país que no es el nuestro”, dijo Juan Diego.

Este viernes por fin, en el vuelo de Avianca que cubre la ruta Los Ángeles - Bogotá, este colombiano pudo retornar a Colombia, y espera que el gobierno norteamericano le dé la oportunidad de visitar de nuevo a Estados Unidos, sin perder su visa.