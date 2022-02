Mientras personas de todo el mundo se amontonan en trenes y vehículos para huir de los ataques que este jueves comenzó a lanzar Rusia contra Ucrania, una mujer colombiana que vive en Kiev afirmó que no quiere regresar al país. Lea: Joven caleño prefirió quedarse en Wuhan para no poner en riesgo a Colombia

Su nombre es Natalia Gaviria y desde hace un año vive con su novio en la capital de Ucrania, sin embargo, para ella el conflicto aún no es tan grave, por lo que no está planeando salir de ese territorio.

Señaló que solo si llega a ver algo “realmente grave” pensaría en irse a otro país, dejando claro que el escogido no sería Colombia, debido a sus condiciones sociales y económicas. Lea: Cancillería dispone canales de atención para colombianos en Ucrania

“Estamos amañados y queremos quedarnos muchos años en este país. La oferta de empleo que tenemos es lo que nos mantiene. En Colombia no tengo empleo y sé que la situación no es la mejor. Entonces no pienso en volver a Colombia, lo único sería viajar hacia otro país europeo”, manifestó Natalia a Blu Radio.