Cinco años de #MeToo, una etiqueta que sacudió al mundo

Más acción, menos palabras

Mientras las mujeres en Afganistán e Irán arriesgan sus vidas para defender sus derechos, cinco años después del #MeToo, la feminista británica y fundadora del Everyday Sexism Project (o Proyecto sobre el Sexismo Cotidiano), Laura Bates, ha pedido a Occidente que se avance de las palabras a la acción.

En su libro Fix the system, not the women (”Arreglar el sistema, no a las mujeres”), reclama reformas urgentes en el poder judicial, la Policía, la política, la educación y los medios de comunicación. “Nada cambiará hasta que reconozcamos que el problema está en el sistema, no en las mujeres”, escribió en el quinto aniversario del movimiento #Metoo.