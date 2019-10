Choques entre afines y opositores a Morales en Bolivia

El mandatario en su intervención pidió a sus militantes que no se dejen provocar. “Hermanos míos no se molesten, se quedan tranquilos. Quiero que sepan, quieren provocar, no vamos a entrar a la provocación”, agregó.

Los dirigentes que encabezan esta protesta calificaron la presencia de Morales como una provocación. “Que el partido de gobierno coordine sus actividades, no vengan a provocar, estamos en huelga indefinida y qué están haciendo, eso es provocación, Potosí pelea por el futuro de Bolivia”, expresó Juan Carlos Manuel, uno de los dirigentes de la protesta.

El próximo domingo en Bolivia se tiene prevista la realización de las elecciones generales. Morales busca su cuarto mandato consecutivo y esta vez no parte como favorito y tiene de cerca al expresidente Carlos Mesa.

La protesta es en contra del contrato con la empresa alemana ACI Systems. Para producir hidróxido de litio, materiales catódicos y baterías de ion litio. En esa región está el Salar de Uyuni que cobija una de las mayores reservas de litio del mundo.