Chile le exigirá cumplimiento de responsabilidades a Venezuela

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, afirmó este viernes que el Gobierno “demandará que Venezuela cumpla sus responsabilidades” en el marco de la investigación por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero pasado en Santiago, y cuya autoría y circunstancias aún no se han esclarecido.

“No lo hacemos cándidamente, lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir: esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, confirmó minutos más tarde en una rueda de prensa que el Ministerio Público emitió una orden de asistencia penal internacional, con el fin de que Venezuela colabore en el esclarecimiento del crimen del exmilitar de dicho país.

"Si el Gobierno venezolano no responde o no colabora, Chile tendrá que evaluar las medidas a tomar", apuntó Monsalve.

Las autoridades chilenas reaccionaron después de que la prensa difundiera este viernes unas declaraciones del fiscal, Héctor Barros, en un programa de la televisión chilena en el que insistía en que la hipótesis que se maneja desde el principio es que fue un acto político orquestado desde el país caribeño, aunque sin aportar pruebas.

“Hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indique hacia otro lado. En este caso, nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica”, respondió en el documental el fiscal Barros a la pregunta del periodista sobre si había un móvil político.