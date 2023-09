Chat probaría cuál era la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Continúan los giros en la escabrosa historia en la que el español Daniel Sancho admitió ser el autor del homicidio del prominente cirujano colombiano Edwin Arrieta Artega.

Esta confesión llegó tras una acalorada discusión que tuvieron, en la que Sancho manifestó su deseo de poner fin a su relación amorosa de varios meses con Edwin Arrieta. Sancho alegó que el enfrentamiento escaló después de que rechazó una propuesta de Edwin Arrieta para mantener relaciones sexuales. Finalmente, y de acuerdo con las confesiones del mismo Sancho, el español terminó asesinando y desmembrando al colombiano para luego arrojar sus restos a un basurero y al mar. Lea aquí: Habló mujer que compartió con Daniel Sancho luego de asesinar a Edwin Arrieta

Carmen Balfagón, la portavoz de la familia Sancho, intervino en la historia, expresando que Sancho sentía que su libertad estaba siendo coartada por Edwin Arrieta, quien, presuntamente, poseía información sensible sobre los familiares de Sancho. Daniel manifestó sentirse en “una jaula de cristal”.

En una descripción gráfica del altercado, Sancho relató: “Yo le dije que lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió. Me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre”.