Cartagenero quiere volver a casa para conocer a su bebé

En aras de no dejarse abatir por la situación del CoronaVirus, y poder responder por su esposa y hija comenzó a trabajar en una gasolinera los fines de semana, en el horario nocturno y de amanecida, pero como Miami y Cartagena se parecen la estación de gas fue asaltada y el se salvó de milagro.

“Viaje el 8 de febrero de 2020 a Miami, Florida en busca de empleo, dado que venia un bebé en camino y la situación economica que teníamos en colombia no era suficiente para cubrir las necesidades de mi familia” dijo este joven que vive en Cartagena en Portales de San Fernando.

Así mismo, el vox populi dice que la madurez del hombre no está en su edad, sino en las acciones con que enfrenta la vida y Erik Manuel a sus 22 años viajó a EEUU en febrero pasado para buscar una mejor oportunidad laboral aprovechando su doble nacionalidad.

“Conseguí laborar en una gasolinera los fines de semana en turnos de amanecida. En uno de estos turnos, la gasolinera fue asaltada y casi me matan, terminé declarando lo sucedido en la estacion de policia y posterior a ello, fui despedido por temor a las represalias” relató.

Erik Manuel después de estas situaciones adversas, trabajar en empleos esenciales, un poco aquí y allá, decidió enviar solicitudes al Consulado Colombiano en Miami, para volver a Casa desde el pasado 21 de abril, las cuales no han sido contestadas.

“Esta pandemia ha traído desgracias a todos, yo quería trabajar y no se pudo, aprovechando mi doble nacionalidad, y responder por mi familia. El 21 de abril de 2020 envié mi primer formulario al consulado colombiano de miami, solicitando un cupo en un vuelo humanitario que me regresara a mi país y hasta la fecha, aún no ha sido posible. Mi esposa tiene 32 semanas de embarazo y quiero estar allí cuando nazca, abrazarla a las dos, a mis tesoros” comentó emocionado Erik.

Este joven quien estudia Administración de Empresas, además comentó que “yo perdí dinero con los pasajes aéreos que compré y cancelaron las aerolíneas por el cierre de fronteras, eso no importa, lo que importa es que mi nena esta próxima a llegar y quiero estar allí para cuando abra los ojitos”.

Este cartagenero sólo espera volver a casa, volver a Colombia, y ver nacer a su hija Kaila y estar en ese momento con su esposa Gina, para que los tres estén en Cartagena de Indias, la ciudad que se parece a Miami Beach.