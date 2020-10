“Nuestro vuelo comercial nos lo han cancelado 5 veces, Yo fui diagnósticada con malformación Arnold Chiari tipo 1 en 2017 y una lesión calcificada en una arteria principal del cerebro (PICA). Fui operada en ese mismo año, en el FIRE, me hicieron una craniectomia descompresiva de fosa posterior y una resection del 90% de la lesión que en estudios anteriores mostraba como tumor benigno. Debo hacerme controles con mi neurocirujano tratante, me receta medicamentos, los cuales no tenia acceso en Noruega, pues son recetados por un neurocirujano. Además, me hacen control cada 6 meses de una resonancia magnética de cerebro, para ver mi estado.

En colombia están mis 2 hijos esperándome, ya que nosotros salimos de vacaciones y nuestra idea no era quedarnos, tenemos nuestra vida en Colombia. Gracias a Dios que el gobierno abrió las fronteras” dijo la angustiada madre de 34 años.

Ya después de 7 meses de angustia, por el correo electrónico que nunca llegó al igual que la carta del Coronel, Ana María Arenas Gómez junto a su prometido pudieron volver a Casa, volver a Colombia, en el primer vuelo procedente del continente Europeo a Cartagena de Indias, el cual aterrizó el pasado 1 de octubre procedente desde Holanda.

Ahora esta Santandereana con corazón costeño está al lado de sus hijos y a la espera de la cita médica para sus controles médicos, pero Ana María Arenas Gómez, es el vivo ejemplo de cientos de colombianos que quieren volver a casa, volver a Colombia y su futuro aún es incierto.