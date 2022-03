🚨 Me dicen autoridades de Seguridad de #QuintanaRoo que todo apunta que no hubo balacera en el aeropuerto de #Cancun



Se trató de una máquina que tronó y se escuchó muy fuerte (probablemente explotó)



No hay lesionados ni hay indicios balísticos, me aseguran pic.twitter.com/PPzz1IQfxH