“Estás tratando de tentarme ahora (...) Claro. ¿Por qué no me postularía contra Donald Trump por el nombramiento? Eso aumentaría las posibilidades de que me postulara”, ha añadido Biden.

Ya el pasado mes de noviembre, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, trasladó la intención del presidente de postularse en el futuro a la reelección, justo en un momento en que su popularidad en Estados Unidos está a la baja.

Biden, de 78 años, es la persona más mayor en jurar el cargo como presidente estadounidense, si bien es cierto que su rival Trump hubiera ostentado igualmente este récord, pues tiene 75 años.