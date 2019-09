Canciller iraní advierte de “guerra total” en caso de ataque

El ministro de Exteriores de Irán advirtió el jueves que cualquier agresión a su país por el ataque con drones y misiles a sitios petroleros clave saudíes derivará en una “guerra total”, avivando más aún las tensiones en el Golfo Pérsico.

Las declaraciones de Mohammad Javad Zarif son la advertencia más directa de Teherán en un largo verano de misteriosos ataques e incidentes luego del colapso de su acuerdo nuclear con las potencias internacionales, a un año de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió la salida unilateral de su país del pacto.

Las palabras de Zarif también parecen responder a las del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien durante un viaje a Arabia Saudí en la víspera se refirió al incidente del pasado sábado como un “acto de guerra”.

Preguntado por la televisora CNN sobre las consecuencias de un ataque de Washington o Riad, Zarif declaró: “Guerra total”.

“No dudaremos para defender nuestro territorio”, apuntó.

Pompeo calificó los ataques de “inauditos” en un tuit publicado antes el jueves, luego de una reunión en Yidda con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, con quien abordó las agresiones con drones y misiles de crucero a una planta de procesado de petróleo y a un campo petrolífero. Los rebeldes hutíes de Yemen, que están respaldados por Teherán, se atribuyeron la autoría, pero Washington asegura que fue Irán quién perpetró el ataque.

“Estados Unidos está con (hash) ArabiaSaudí y apoya su derecho a defenderse”, escribió Pompeo. “No se tolerará el comportamiento amenazante del régimen iraní”.

Pompeo no ofreció más detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se ha comprometido a afirmar si ordenaría una respuesta militar, dijo el miércoles que trabajará para incrementar las sanciones financieras a Teherán por el ataque, pero no dio más datos. Irán ya sufre asfixiantes sanciones estadounidenses sobre su crucial industria petrolera.

Pompeo viajó más tarde a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirá con el poderoso príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Emiratos, que es un aliado próximo a Riad y participa con el reino en su guerra contra los hutíes, anunció también el jueves que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para proteger las vías navegables en Oriente Medio luego de los ataques.

El país entró en la alianza para “asegurar la seguridad energética global y el flujo continuo de suministros de energía a la economía global”, dijo Salem al-Zaabi, del Ministerio de Exteriores emiratí, según un reporte de la agencia noticiosa estatal WAM.

Arabia Saudí se unió el miércoles a la patrulla, de la que también forman parte Australia, Bahrein y Gran Bretaña.

En su cuenta de Twitter, Pompeo se mostró agradecido con Arabia Saudí y Emiratos por sumarse a la iniciativa.

“Los recientes acontecimientos subrayan la importancia de proteger el comercio global y la libertad de navegación”, escribió el funcionario.

Washington formó la alianza luego de ataques a petroleros que las autoridades estadounidenses atribuyen a Irán y de la detención de mercantes por parte de Teherán en la región. La República Islámica niega estar detrás de las explosiones, aunque los incidentes se produjeron luego de que amenazó con frenar las exportaciones petroleras desde el golfo.