Canciller argentina intenta rebajar tensión diplomática con Colombia y México

La canciller de Argentina, Diana Mondino, intentó rebajar este jueves la tensión con Colombia y con México, abierta a partir de unas declaraciones de Javier Milei, y argumentó que las opiniones vertidas entre presidentes no suponen la ruptura de ninguna relación diplomática.

En unas declaraciones efectuadas este jueves al canal Todo Noticias (TN), la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto negó que “se hayan roto relaciones con Colombia” y que el Ejecutivo haya recibido alguna comunicación oficial sobre la expulsión de diplomáticos argentinos, que habría ordenado el Gobierno colombiano.

“En el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que dice el presidente de otro país. Pero hay cosas que superan esto. Las relaciones entre países es a larguísimo plazo, muy superior a las que puedan tener los presidentes de cada país”, indicó.

Mondino resaltó que, "independientemente de que al presidente no le guste lo que otro opina con datos, no es un tema que va a afectar a las relaciones a largo plazo".

El presidente de Argentina, Javier Milei, tildó de “asesino terrorista” a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y de “ignorante” al mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con el canal estadounidense CNN en Español, que será emitida el domingo, pero de la cual se difundió un adelanto este miércoles.