Un parlamentario canadiense fue sorprendido totalmente desnudo durante una reunión virtual de la Cámara de los Comunes.

William Amos, quien desde 2015 representa al distrito de Pontiac, en la provincia de Quebec, salió el miércoles en las pantallas de sus colegas sin una sola prenda encima. Debido a la pandemia, muchos legisladores canadienses participan en sesiones por video y no presenciales.

En una toma de pantalla obtenida por The Canadian Press se ve a Amos atrás de un escritorio entre las banderas de Quebec y Canadá. Lo que parece un teléfono celular que él sostiene en una mano oculta sus partes íntimas.

“Fue un error desafortunado”, dijo Amos en un comunicado enviado por correo electrónico. “Mi video se encendió accidentalmente cuando me ponía mi ropa de trabajo después de ir a trotar. Me disculpo sinceramente ante mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria. Obviamente fue un error honesto y no sucederá de nuevo”.

Claude DeBellefeuille, legisladora del partido opositor Bloc Quebecois, abordó el incidente. Dijo que las reglas de decoro parlamentario exigen a los varones miembros del parlamento usar saco y corbata, así como camisa, ropa interior y pantalones.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, agradeció a DeBellefeuille sus “observaciones” y señaló que aunque no había visto nada verificó con los técnicos y confirmaron haber advertido algo. Recordó a los legisladores que siempre se mantengan atentos cuando estén cerca de una cámara y un micrófono.

El incidente de Amos, secretario parlamentario del ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne, sólo fue visible para miembros y personal del parlamento en la transmisión interna de la videoconferencia. Como no estaba hablando, su imagen no salió en la emisión pública.

Su colega del Partido Liberal, Mark Holland, dijo que Amos estaba “sumamente mortificado”. Holland señaló estar satisfecho con la explicación.

“No me parece que haya habido mala intención. Sin duda es una circunstancia desafortunada”, declaró Holland.

“Esta advertencia va para todos”, apuntó. “Asuman siempre que hay una cámara encendida y tengan siempre el cuidado de estar debidamente vestidos cada vez que deambulen cerca de esa cámara”.