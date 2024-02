Botania: el barrio que vecinos salvaron del incendio más letal de Chile

Pese a quedar cercado por el fuego, en medio de la voraz cadena de incendios que a principios de febrero segó la vida de 132 personas en la región de Valparaíso, el barrio de Botania quedó intacto: las llamas no tocaron ninguna de las casas y todos sus habitantes lograron evacuar a tiempo. Lea aquí: Autoridades dan por controlados los mortales incendios en Chile

“Nosotros tenemos monitoreo, que en esta oportunidad no pudimos conectar antes de la emergencia, una alarma comunitaria, prevención con trabajo en terreno como desmalezado, y comunicación y entrega de información”, señala.

“Buscamos crear una unidad de criterio para cuidad cada casa y el entorno, alejar árboles de los techos, limpiar canaletas, no tener material combustible en los patios, que es fundamental. Si no está protegido el balón de gas, se acabó. Botania, en particular, siempre ha sido manejado por los vecinos”, detalla.

A este respecto, insiste en que “el programa estimula el conocimiento de los vecinos en estos temas y su vínculo con la autoridad a partir de un trabajo comunitario coordinado y legal, porque no es llegar y manejar las especies protegidas por ley, entre otras cosas”. “Lo principal era la fortaleza de nuestra redes comunitarias, trabajar en conjunto y tener un sentido de pertenencia”.

Para ello, se necesita estar conectado pese a que se caigan las telecomunicaciones, como ocurrió aquel fatídico viernes: equipados con radios walkie talkie, compartían información sobre el avance de las llamas que a esa hora ya consumían gran parte de los cerros viñamarinos que les rodeaban. Lea aquí: Crece el número de muertos por incendios en Chile: ya son 112

“Nadie imaginó que pasaría algo así”, explica Estrella Barrios, miembro de la coordinación vecinal antes de subrayar que los recursos existen , pero “falta que los vecinos se acerquen”.

Esa falta de participación tiene una expresión concreta: 250 casas de Canal Chacao -de un total de poco más de 1.000- quedaron arrasadas por el fuego, casi todas colindantes con un terreno privado donde sus dueños se resistieron a la poda de la vegetación.