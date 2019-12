Bolivianos siguen divididos, un mes después de la salida de Morales

Después de un mes sin Evo Morales y tras vivir “semanas de terror” por las constantes revueltas, los bolivianos perciben que la calma vuelve poco a poco a las calles, aunque se dividen entre quienes piensan que sería un “error” que retorne al país y quienes esperan su retorno.

La mayoría de bolivianos consultados por EFE recuerda el pasado 10 de noviembre con “sorpresa”, que en muchos casos se convirtió en alegría demostrada en las calles, pero que de un momento a otro pasó al miedo por la violencia desatada tras las celebraciones.

Morales, tras trece años, nueve meses y 18 días en el poder, apareció ese día en televisión para anunciar su renuncia, denunciado un “golpe de Estado” para derrocarlo, y al día siguiente se fue a México asilado.

Ahora pocos por la calle quieren pronunciarse a su favor o en contra, prefieren no hablar por la “susceptibilidad” que implica.

Un mes sin Evo

“Recuerdo que ha sido una semana de terror por el tema de los saqueos de la gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) que estaba enojada y su forma de protestar ha sido con violencia y saqueando”, contó a EFE Sdenka Dueñas sobre lo vivido tras ese día.

Tras un mes sin Evo Morales, Dueñas expresó que aún vive en alerta, ante cualquier incitación a la violencia, pero que ella como muchas otras personas en La Paz volvió a su rutina diaria.

“Por ahora creo que se está pacificando todo, claro, siempre con el peligro de que Evo Morales incite a la gente y cause malestar”, opinó.

Hoy las personas caminan con tranquilidad por las calles que hace un mes estaban llenas de barricadas vecinales, fogatas y sin autos, en medio de la zozobra por lo que iría a pasar.

En la céntrica plaza San Francisco de La Paz un grupo de gente se reunió con cascos y banderas en la espalda para condecorar a quienes fueron parte de la “resistencia” civil y volver a gritar “nadie se cansa, nadie se rinde” en tono de victoria.

“Aún estamos viviendo una tensa calma, ya que los problemas han pasado, pero este señor, este dictador, sigue amenazando desde el exterior y nos tiene con el Jesús en la boca, nos tiene preocupados”, subrayó a EFE Mauricio Zambrana, uno de los activistas de la “resistencia”.

“Hemos luchado por la democracia y se está viendo la pacificación de Bolivia, hemos apostado por la libertad, por la paz (...), agradezco a la presidenta -Jeanine- Áñez que en Bolivia ya hay pacificación”, declaró a EFE Regina Huanca, una líder de un distrito minero.

La incertidumbre

A pesar de la calma, aún sigue presente el temor, no solo porque se reaviven los conflictos, sino también por el futuro del país y el nuevo gobernante que será elegido en las próximas elecciones, que aún no tienen fecha aunque se esperan a comienzos de 2020.

“Con la salida de Evo Morales creo que ya no va haber muchas oportunidades, no tengo seguridad de mi futuro, yo quiero que entre una persona que trabaje para el pueblo y no para sus propios beneficios”, remarcó a EFE Verónica Ramírez.