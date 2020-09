La Corte Suprema atenderá un caso liderado por los republicanos en busca de desechar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que el gobierno de Trump apoya, una semana después de las elecciones del 3 de noviembre. Biden ha acusado a Trump de tratar de socavar las protecciones para personas con problemas de salud preexistentes bajo la Ley, al igual que sus estipulaciones que cubren atención preventiva para las mujeres.

“Millones de estadounidenses están votando porque saben que su atención médica está en la balanza”, afirmó Biden en declaraciones el Centro Constitución en Filadelfia. “En medio de la peor crisis sanitaria mundial que se tenga memoria, Donald Trump está ante la Corte Suprema, tratando de quitarle cobertura médica a decenas de millones de familias”.

La Corte Suprema podría también atender casos sobre otros cuantos asuntos particularmente prominentes en los próximos meses: derechos para votar y muy probablemente quién gana las elecciones de noviembre.

Se espera que Biden se concentre en las siguientes semanas de la lucha demócrata para evitar que un candidato sea confirmado para la corte, con un énfasis particular en el efecto que la corte podría tener respecto a la atención médica y el cambio climático. Los aliados de Biden no llegaron a descartar la posibilidad de que la campaña giraría en torno a la pelea en la corte, si bien esa decisión no ha sido tomada.