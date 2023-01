Australia: buscan pequeña cápsula radiactiva, ¿cuál es el riesgo?

Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia

La agencia advirtió de que, en caso de avistar algún material sospechoso, las personas deberán mantenerse a al menos cinco metros de distancia, no tocarlo, no guardarlo en bolsos o mochilas y no llevarlo a sus coches, sino reportarlo “inmediatamente” a las autoridades.

Los equipos que trabajan en la búsqueda de la cápsula radiactiva desconocen, de momento, el punto exacto dónde el artefacto se perdió, ya que el pueblo de Newman se localiza a unos 1.400 kilómetros de distancia del noreste de Perth, el destino final del camión que lo transportaba.