Aumenta a 123 la cifra de muertos por los incendios en Chile

“Es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010”, dijo el domingo el presidente de Chile, Gabriel Boric.

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y rápidamente se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas. Le puede interesar: Río de Janeiro declara emergencia por brote de dengue, justo antes del Carnaval

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.