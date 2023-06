Atroz: trabajador de un aeropuerto fue succionado por el motor de un avión

Al parecer, el hombre se encontraba prestando la asistencia de una aeronave que acababa de aterrizar viniendo desde Los Ángeles, en California. Se trataba del vuelo 1111, y mientras el trabajador de la compañía Unifi Aviation estaba cerca del avión, el efecto de succión de este fue tan fuerte que el hombre no pudo evitar ser arrastrado hasta su interior. Video: Video: 1 muerto y 8 heridos luego de que un vagón de una montaña rusa se descarrilara

De acuerdo con los detalles que por el momento se conocen, la aeronave solo tenía uno de sus motores encendidos en el momento del incidente, el que le causó la muerte al trabajador, debiendo tener ambos apagados. El hecho habría ocurrido en la noche del pasado viernes.

NTSB manifestó que continuará con la investigación del caso para conocer a detalle qué fue lo que sucedió con la aeronave y el contexto del hecho que llevaron a la muerte del trabajador en pista.

Por su parte, Unifi Aviation informó, según dio a conocer el medio New York Post, que “desde nuestra investigación inicial, este incidente no estaba relacionado con los procesos operativos, procedimientos y políticas de seguridad de Unifi. Por respeto al fallecido, no compartiremos ninguna información adicional. Mientras la policía y otros funcionarios continúan investigando este incidente, nos remitimos a ellos en proporcionar más detalles”.